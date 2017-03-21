Рада не смогла назначить аудитора для НАБУ

Кандидатуру британского детектива Найджела Брауна, лоббируемого БПП и Народным фронтом, поддержали 200 народных депутатов при 226 необходимых

Верховная Рада опять не смогла избрать представителя от парламента в комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

В рейтинговом голосовании заместитель генерального инспектора Министерства юстиции США Роберт Сторч набрал 178 голосов, британский детектив Найджел Браун - 202 голоса.

Спикер Андрей Парубий поставил кандидатуру Брауна на утверждение, однако его поддержали только 200 депутатов при 226 необходимых. 60 депутатов проголосовали против.

"Я даю поручение комитету доработать этот вопрос и внести на рассмотрение Верховной Рады", - сказал он.

Перед голосованием противники назначения Брауна заблокировали трибуну. Представитель антикоррупционного комитета Рады Игорь Артюшенко представлял проект постановления с места.

Накануне голосования глава антикоррупционного комитета Егор Соболев сообщил у себя в Facebook, что депутатам раздали проект постановления (см. ниже). "Только ко мне подошел Юрий Тимошенко из Народного фронта. Он сообщил, что хотя он указан среди авторов этого проекта, на самом деле он его не подписывал. Я передал эту информацию о фальсификации решения, которое обсуждается, спикеру парламента. Он не реагирует", - сообщил он.





Фото: facebook.com/IegorSoboliev

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23 февраля 2017 года Рада не смогла определиться с аудитором для НАБУ: Сторч уступил Брауну, которого лоббируют БПП и Народный фронт, но для утверждения последнего не хватило голосов. 16 марта коалиция попыталась включить вопрос назначения аудитора НАБУ в повестку дня, но тщетно - "за" проголосовали лишь 205 депутатов.

ЕС и США поддерживают кандидатуру Сторча. Изначально на безальтернативной основе предлагалось назначить его, однако затем Раде представили Брауна.

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Аудит эффективности НАБУ должен проводиться ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Рада и Кабмин. Механизм аудиторов - единственный инструмент власти для снятия с должности директора НАБУ, если будет решено, что тот плохо работает.

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