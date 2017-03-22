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Украина в ООН: РФ продолжает финансировать террористов в Донбассе

22.03.2017 12:57
Выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека, замглавы МИД Сергей Кислица подчеркнул, что Россия поставляет оружие в ОРДЛО
Украина в ООН: РФ продолжает финансировать террористов в Донбассе
Сергей Кислица (фото - un.org)

Страна-агрессор Россия цинично говорит о мире и продолжает поставлять оружие в оккупированный Донбасс. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека.

Тезисы выступления Кислица опубликовал у себя в Twitter. 

"Россия цинично говорит о мире и продолжает поставлять оружие и финансировать террористов в оккупированном Донбассе", - подчеркнул он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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