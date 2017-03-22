Посол Испании: Воевать за боевиков ЛНР/ДНР могут только идиоты

Испанский посол в Киеве Херардо Оттоне назвал "дураками" соотечественников-наемников, посетовав, что доказать в суде их участие в боях очень сложно

Посол Испании в Украине Херардо Бугайо Оттоне считает "идиотами" граждан своей страны, которые поехали в Украину воевать на стороне боевиков ЛНР/ДНР. Все они подвергаются аресту после возвращения в Испанию. Об этом посол сказал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков", сообщает Укринформ.

"Где-то полтора года назад была группка этих персонажей, участвовавших со стороны ОРДЛО в военных действиях, и как только они вернулись в Испанию, их сразу арестовали", - сказал Оттоне.

В то же время, по словам посла, очень трудно доказать в суде участие лица в боевых действиях: кто-то мог просто сфотографироваться с автоматом, чтобы похвастаться перед девушкой, а уже в полиции утверждает, что "возил только гуманитарную помощь".

По мнению Оттоне, воевать за боевиков могут "только дураки и идиоты".

"Я их называю идиотами не просто, чтобы выругаться. Они действительно таковы. Ведь люди, которые могут прислушиваться к той пропаганде, которую в Испании распространяют крайние левые и верить в то, что здесь какая-то "хунта" или "фашисты" - их никак, кроме как идиотами, назвать нельзя", - подчеркнул испанский дипломат.

В 2015 году испанские СМИ сообщали, что правоохранительные органы выследили и задержали восемь граждан Испании за участие в войне на территории Украины на стороне бандформирований ДНР и ЛНР.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.