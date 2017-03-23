В МИД РФ назвали убийство Вороненкова "показательной акцией"

Захарова сказала, что заявление президента Петра Порошенко об убийстве "заставляют усомниться в возможности его объективного расследования"

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "подготовленным заказным убийством, которое имеет все признаки показательной акции". Об этом сообщает ТАСС.

Захарова сказала, что "имеющиеся на данный момент данные позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции".

Тем не менее, отметила она, "в Москве рассчитывают, что правоохранительные органы Украины все-таки смогут оперативно раскрыть данное преступление, определить без политизации, на основе объективных данных его подлинных заказчиков и, конечно, исполнителей".

При этом представитель МИД РФ сказала, что заявление президента Петра Порошенко об убийстве Вороненкова "заставляют усомниться в возможности его объективного расследования".

Ранее Порошенко заявил, что убийство Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений.

Сегодня в центре Киева неизвестные расстреляли экс-депутат Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

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