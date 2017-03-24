Командующий силами НАТО в Европе призвал Вашингтон усилить ВСУ

Кремль использует военные действия в Украине и Сирии для испытания новых видов оружия и методов войны, заявил генерал Альянса

Кремль использует военные действия в Украине и Сирии, в частности, и для испытания новых видов оружия и методов войны. Об этом на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он также выступил за предоставление Украине оружия, передает Голос Америки.

В ответ на вопрос сенатора-республиканца Джеймса Инхофа о том, согласен ли он с тем, что США должны предоставить Украине оружие, верховный главнокомандующий НАТО Кертис Скапарротти заявил, что украинцы ведут тяжелую борьбу, назвав их дисциплинированными воинами.

"Они противостоят так называемым сепаратистам, которые на самом деле являются российскими ставленниками. Россия поставляет им смертоносное оружие и также испытывает там некоторые новые военные методы. Мы должны усилить украинские Вооруженные Силы настолько, насколько это возможно", - заявил генерал Скапарротти.

"Рада слышать, что вы поддерживаете предоставление летального оружия нашим друзьям в Украине", - заявила сенатор-республиканец Джон Эрнст", - комментируя ответ верховного главнокомандующего НАТО.

"Выглядит, что мы все с этим соглашаемся. Я об этом четко сказала этой администрации и надеюсь, что эта администрация решит оказать помощь как можно раньше. С недавних пор я чувствую все большее беспокойство из-за использования Россией тактических дронов для установления местонахождения артиллерии, а также технологий для блокировки GPS навигации", - сказала сенатор Эрнст.

Затем она спросила генерала Скапарротти, какие виды новейшей технологии россияне используют против Украины и в других конфликтах. "Мы видим, что в Украине россияне в определенной степени делают то, что они делали в Сирии. Это - использование украинского конфликта как полигона для испытания их новейшей технологии и методов... Работа с Украиной и предоставляет нам возможность протестировать некоторые вещи, которые мы делаем. Мы должны предоставить им системы раннего оповещения и тому подобное, чтобы они могли противостоять тому, что делают российские ставленники", - заявил на слушаниях в Комитете Сената по вопросам вооруженных сил генерал Кертис Скапарротти.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с западными союзниками на случай нового вторжения России. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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