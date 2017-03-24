Заму Кернеса объявлено о подозрении - ГПУ

Заместителя мэра Харькова по вопросам градостроительства подозревают в незаконном распоряжении земельными участками

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю мэра Харькова и четырем членам кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Заместителя мэра Харькова по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений подозревают в мошенничестве и злоупотреблении властью или служебным положением. Еще четырех членов обслуживающих кооперативов заподозрили также в мошенничестве.

В прокуратуре заявили, что чиновников подозревают в злоупотреблений служебным положением во время согласования и принятия решений о выдаче обслуживающим кооперативам земельных участков для строительства объектов недвижимости на протяжении 2008-2009 годов.

"В результате противоправных действий и пособничества в совершении мошенничества указанного должностного лица, члены обслуживающих кооперативов путем обмана получили в собственность земельные участки, расположенные на территории Харькова общей площадью более 25 га, стоимостью более 128 млн гривень", - говорится в сообщении.

Видео: gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос о применении в отношении заместителя мэра меры пресечения в виде содержания под стражей.

Одному из руководителей обслуживающих кооперативов суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью заплатить залог в размере 2,4 млн гривень, один человек объявлен в розыск и в отношении еще одному решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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