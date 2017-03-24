Опубликовано видео с танками РФ у границ Украины - Reuters
Агентство Reuters получило в распоряжение любительскую видеозапись, снятую, как утверждает источник, на железнодорожном вокзале населенного пункта Покровское, которое находится на юге Ростовской области.
На кадрах видно российские танки, которые транспортируют как на ж/д-, так и автомобильных платформах. Также боевые машины стоят в ряд на дорогах.
Видеозапись опубликована на аккаунте агентства в Youtube сегодня, 24 марта 2017 года. Когда видео было снято, источник не указывает.
Reuters пишет о том, что очевидец заметил "десятки прибывающих современных танков".
Скриншоты из видео агентства Reuters
В начале марта 2017 года министр иностранных дел Павел Климкин во время визита в США заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса находится более 100 танков, 800 БТР, 1000 артсистем и порядка 200 пусковых установок РСЗО.
В то же время докладчик от РФ на первых слушаниях в Международном суде ООН сказал, что боевики якобы нашли вооружения "в старых советских шахтах".
Покровское на карте региона:
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