Порошенко: Нацгвардия - популярный бренд российской пропаганды

Президент сегодня отметил мужество и самоотверженность бойцов Нацгвардии

С начала гибридной войны в Донбассе, за три года, погибли 193 военных Национальной гвардии. Об этом сегодня сказал президент Петр Порошенко в Новых Петровцах на торжествах по случаю третьей годовщины Нацгвардии.

Президент подчеркнул, что 1175 военных получили государственные награды, двоим из них он присвоил звание Герой Украины.

Президент отметил, что также принял решение присвоить посмертно звание Герой Украины Евгению Тельнову.

Он погиб 15 февраля 2015 года под Широкино, лично уничтожил несколько танков боевиков, которые готовили наступление на Мариуполь.

"Наша Нацгвардия наиболее часто упоминаемый бренд на российском телевидении, похоже самый популярный бренд. Пугать Вами детей - абcурдно и несправедливо. Но если Вас так смертельно боятся и так ненавидят взрослые российские мужчины, то значит, что народу Украины Вы служите честно, качественно, самоотверженно", - подчеркнул Порошенко.

За минувшие сутки, 26 марта, боевики гибридной армии РФ 88 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате трое военных погибли, восемь получили ранения.

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