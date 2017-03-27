В ОПОРЕ объяснили, как переселенцы смогут голосовать

В ОПОРЕ дали разъяснения относительно возможности участия в голосовании переселенцев

Внутренне перемещенные лица смогут изменить свой избирательный адрес при наличии заявления и справки переселенца и проголосовать на выборах по месту жительства, а не регистрации. Об этом сказал аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, сообщает Укринформ.

"Избиратель, который фактически живет не по месту регистрации, сможет подать обращение относительно нового избирательного адреса и предоставить к этому дополнительные документы. Для внутренне перемещенных лиц - это справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица, для других категорий граждан предусмотрены разные категории документов, начиная от договора аренды на жилье, по адресу которого избиратель просит определить его новое место постоянного голосования, право собственности на определенный вид жилья или другие основания для подтверждения аргументированности изменения избирательного адреса", - сказал Клюжев.

21 марта сообщалось, что по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственной администраций, по состоянию на 20 марта 2017 года в Украине зарегистрировано 1 млн 607 тыс 664 вынужденных переселенца, или 1 млн 293 тыс 719 семей из Крыма и Донбасса.

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