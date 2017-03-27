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В Кремле не видят предпосылок для встречи нормандской четверки

27.03.2017 15:26
Пресс-секретарь президента РФ заявил о "бездействии украинской стороны в русле имплементации минских договоренностей"
В Кремле не видят предпосылок для встречи нормандской четверки
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для проведения новой встречи в нормандском формате. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля считает, что встреча не может состояться из-за "полного бездействия украинской стороны в русле имплементации минских договоренностей".

Отвечая на вопрос, нет ли необходимости в проведении такой встречи сейчас, Песков сказал: "По крайней мере, нам не известно о каких-либо перспективах, которые могли бы помочь обеспечить какое-то продвижение вперед". 

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Россия саботирует выполнение минских соглашений. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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