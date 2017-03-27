Визит киргизских депутатов в Крым: посол Украины выразил протест

Посол Украины в Киргизстане выразил дипломатический протест МИДу республики в связи с несогласованной поездкой в Крым киргизских депутатов

Посол Украины в Киргизстане Николай Дорошенко выразил протест киргизскому МИДу в связи с поездкой ряда депутатов страны в оккупированный Крым. Об этом посол сообщил у себя в Facebook.

"Выразил дипломатический протест МИД Киргизской Республики в связи с несогласованной с Украиной поездкой в Крым депутата Жогорку Кенеша, представителя Социал-демократической партии Кыргызстана М.А. Аманкулова", - написал Дорошенко.

Он также добавил, что призвал киргизских парламентариев уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Разъяснил, что Крым - это Украина и что существуют правила въезда/выезда в/из оккупированной территории АРК. Подчеркнул, что нарушители будут привлечены к уголовной/административной ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отметил посол.

Дорошенко посетовал, что киргизские депутаты, объясняя свои визиты в Крым, говорят "о дружбе и любви, о мире и согласии, о том, что лидеры должны договориться".

"Искренне хочется спросить у этих миротворцев, о чем и за чей счет? За счет Украины, за счет ее территории, крови и пота ее народа? Господа депутаты, дружбу на крови построить невозможно", - подчеркнул он.

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