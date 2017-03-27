Запад понимает, что выборы в зоне АТО сейчас невозможны - МИД

У немецких и французских союзников Украины есть понимание, что выборы на временно оккупированной территории Донбасса нельзя провести без выполнения Россией пунктов минских соглашений о прекращении огня и выводе войск. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Вадим Пристайко, пишет Український тиждень.

"Такое понимание есть у всех. Все осознают, что существует замкнутый круг. Когда россияне настаивают на том, чтобы сначала провести выборы, а потом устанавливать безопасность, мы говорим, что это просто невозможно. Это не сработает никак. И не только потому, что наш парламент за это никогда не проголосует", - отметил он.

По словам представителя МИД, есть другие причины, которые объясняют, почему выборы в зоне АТО не смогут состояться.

"Хотя бы уже потому, что мы даже не знаем, кто эти люди, сколько казачков из Краснодара, Красноярска, Сибири? Как смогут работать журналисты? Кто будет охранять участки? Как заплатить за проведение выборов?", - пояснил Пристайко.

Дипломат утверждает, что вся зарубежная группа, которая работает над вопросом политического решения конфликта, "это осознает".

"Вопрос, который они (французы и немцы, - ред.) задают: "А можно как-то подготовиться? Давайте начнем". Но кое-кто в нашем парламенте даже слышать не хочет слышать слово "готовиться". Минские договоренности прописывают только обсуждение вопроса "модальностей выборов". То есть, если парламент примет решение о дате выборов, примет закон, тогда мы сможем, со своей стороны, работать с экспертами, с нашими юристами", - пояснил он.

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