Порошенко подписал спорные изменения в закон о декларациях

Закон освобождает военных-контрактников и мобилизованных бойцов от обязанности заполнять э-декларации, но обязывает это делать борцов с коррупцией

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона о предотвращении коррупции, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, а военные-контрактники и мобилизованные освобождаются от этой необходимости. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.



"27.03.2017 возвращен с подписью от президента", - говорится на странице соответствующего законопроекта.

Во время принятия законопроекта и поправок к нему в Раде некоторые депутаты протестовали против него, создав общественный резонанс.

Как заявил глава антикоррупционного комитета Егор Соболев, закон был принят с многими противоречивыми правками. Решение в части антикоррупционных организаций раскритиковали дипмиссии США, Британии и ЕС.



Руководитель Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин после сегодняшней встречи Порошенко с общественными активистами написал у себя в Facebook, что президент согласился с необходимостью убрать из принятого парламентом закона "нормы с контрагентами и широким кругом общественных декларантов", но при этом сегодня подпишет закон в редакции, проголосованной Радой.

Подписанный документ входит в пакет законов, необходимых для утверждения Европейским Союзом безвизового режима с Украиной.

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