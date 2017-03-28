Стали известны имена новых акционеров украинского Сбербанка

В инвестиционный консорциум вошли Норвик Банк, акционером которого является Григорий Гусельников, и белорусская компания Саида Гуцериева

Соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению ПАО Сбербанк Украина подписали латвийский AS Norvik Banka и гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Об этом сообщили в пресс-службе Норвик банка.



Главным акционером Норвик Банка является гражданин Великобритании Григорий Гусельников. Он ранее возглавлял российский Бин Банк.



Саид Гуцериев - сын Михаил Гуцериева, основного владельца группы БИН и российской нефтяной компании РуссНефть.

27 марта стало известно, что 100% акций украинской "дочки" Сбербанка приобрел консорциум инвесторов, в который войдут Норвик Банк и белорусская частная компания.

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