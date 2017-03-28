USD:  26.97  27.23   EUR:  28.97  29.56  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Стали известны имена новых акционеров украинского Сбербанка

28.03.2017 02:58
В инвестиционный консорциум вошли Норвик Банк, акционером которого является Григорий Гусельников, и белорусская компания Саида Гуцериева
Стали известны имена новых акционеров украинского Сбербанка
Фото: EPA

Соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению ПАО Сбербанк Украина подписали латвийский AS Norvik Banka и гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Об этом сообщили в пресс-службе Норвик банка.

Главным акционером Норвик Банка является гражданин Великобритании Григорий Гусельников. Он ранее возглавлял российский Бин Банк.

Саид Гуцериев - сын Михаил Гуцериева, основного владельца группы БИН и российской нефтяной компании РуссНефть. 

27 марта стало известно, что 100% акций украинской "дочки" Сбербанка приобрел консорциум инвесторов, в который войдут Норвик Банк и белорусская частная компания.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 