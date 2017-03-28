Украинских заложников в ОРДЛО стало больше - Геращенко

Количество заложников увеличивается за счет гражданских и военных, сказала первый вице-спикер Верховной Рады

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что количество украинских заложников увеличилось в оккупированном Донбассе, передает корреспондент LIGA.net.

"К сожалению, количество заложников увеличивается и за счет гражданских, и за счет военных. На сегодня их 118... По пропавшим без вести мы провели работу с СБУ и на сегодня в списке 418 человек. Это также гражданские и военные", - сказала она.

Геращенко подчеркнула, что процесс обмена осложняется тем, что несколько сотен человек, которые находятся в украинских тюрьмах за совершенные преступления, отказываются возвращаться по обмену на оккупированные территории.

"Из-за взаимного недоверия было принято решение, что международная организация должна проверить такие отказы. Боевики категорически отказались от привлечения к этому процессу (представителей, - ред) Международного комитета Красного креста. Принято компромиссное решение, что к этому будет привлечена мониторинговая миссия верховного комиссара ООН по правам человека", - cказала она.

Геращенко сообщила, что очередная встреча всех четырех подгрупп в Минске, гуманитарной, политической, по вопросам безопасности, экономической состоится завтра, 29 марта.

14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что в заложниках находятся 115 украинцев.

1 марта сообщалось, что Украина предлагала обмен заложников по формуле 228 на 47 человек, однако боевики передали некорректные списки.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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