Боевики блокируют пункты пропуска в зоне АТО

Процесс открытия новых пунктов пропуска в регионе заморожен, сказал глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что боевики террористической организации ЛНР не дают гарантии безопасности относительно открытия новых контрольно-пропускных пунктов пропуска в регионе. Об этом сообщает Укринформ.

"Этот вопрос неоднократно поднимался в Минске, но та сторона не подтверждает безопасность открытия. Наша позиция - чем больше пунктов пропуска, тем лучше, но, увы, на сегодня этот процесс заморожен", - сказал Гарбуз.

Он также пояснил, что открытие новых пунктов пропуска поможет в установлении мира в Донбассе.

"Мы готовы открыть уже давно, это именно тот транспортный коридор, который позволит нам коммуникации, которые будут способствовать установлению мира в Донбассе", - подчеркнул Гарбуз.

14 марта первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила - террористы специально блокируют открытие первого автомобильного пункта пропуска в Золотом Луганской области, поскольку им есть, что скрывать на оккупированной территории.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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