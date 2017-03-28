USD:  26.97  27.21   EUR:  29.07  29.65  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Прокуратура готова будет потребовать заочного осуждения Януковича

28.03.2017 15:27
В прокуратуре заявили, что сторона обвинения по делу о государственной измене Виктора Януковича собрала достаточный объём доказательств его вины
Прокуратура готова будет потребовать заочного осуждения Януковича
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича будет ходатайствовать о проведении специального (заочного) уголовного производства, если обвиняемый не вернется в Украину или не будет задержан правоохранительными органами. Об этом сегодня журналистам заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает корреспондент LIGA.net.

Он добавил, что в Украине собрали достаточный объем доказательств вины Януковича.

"Сторона обвинения была готова к избранию любого суда, поскольку собрала достаточный объём доказательств виновности в любом суде Киева или Украины", - сказал он, комментируя решение о передаче дела о госизмене Януковича Оболонскому суду.

Прокурор напомнил, что Виктор Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничеству в умышленных действиях представителей власти Российской Федерации, направленной на нарушение территориальной целостности Украина и пособничестве в умышленных действиях для проведения агрессивной войны против Украины.

Читайте также: Дело о госизмене Януковича рассмотрит Оболонский суд

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 