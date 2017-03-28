Прокуратура готова будет потребовать заочного осуждения Януковича

В прокуратуре заявили, что сторона обвинения по делу о государственной измене Виктора Януковича собрала достаточный объём доказательств его вины

Сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича будет ходатайствовать о проведении специального (заочного) уголовного производства, если обвиняемый не вернется в Украину или не будет задержан правоохранительными органами. Об этом сегодня журналистам заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает корреспондент LIGA.net.

Он добавил, что в Украине собрали достаточный объем доказательств вины Януковича.

"Сторона обвинения была готова к избранию любого суда, поскольку собрала достаточный объём доказательств виновности в любом суде Киева или Украины", - сказал он, комментируя решение о передаче дела о госизмене Януковича Оболонскому суду.

Прокурор напомнил, что Виктор Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничеству в умышленных действиях представителей власти Российской Федерации, направленной на нарушение территориальной целостности Украина и пособничестве в умышленных действиях для проведения агрессивной войны против Украины.

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