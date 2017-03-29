Луценко: Дело против Шойгу - это первый шаг к трибуналу в Гааге

По словам генпрокурора, ГПУ заведет производства также против нарушивших присягу предателей во временно оккупированном Крыму

Генеральная прокуратура Украины будет вести дела против министра обороны РФ Сергея Шойгу и группы генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений против мира и человечности. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

Луценко добавил, что ГПУ заведет дела также против предателей, которые находятся на территории оккупированного Крыма и нарушили свою присягу перед Украиной.

"Это отдельное направление нашей работы. Думаю, что оно является не только моральным ответом на преступления, но и принесет материальные достижения в виде конфискации имущества осужденных", - подчеркнул генпрокурор.

На вопрос журналистов, что Украине даст осуждение Шойгу кроме морального удовлетворения, Луценко отметил, что это первый шаг в Гаагский трибунал.

"Это не моральное удовлетворение. Это - первый шаг в Гаагский трибунал. И это серьезная поддержка общемирового антикремлевскогою фронта. Потому что это будет юридически установленный факт оккупации Украины и причастности к этому высших должностных лиц РФ", - подчеркнул генпрокурор.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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