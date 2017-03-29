Сенцов стал лауреатом премии "Свобода писать" от PEN-центра в США
Американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN International присудил украинскому политзаключенному-режиссеру Олегу Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит, которая вручается "узникам совести". Об этом пишет газета The Washington Post.
"Это честь, которая оказана с тяжелой иронией: PEN America только что присудила премию "Свобода писать" известному украинскому режиссеру и сценаристу Олегу Сенцову, который находится в заключении в России", - пишет издание.
Сенцов был откровенным критиком российской агрессии против Украины, говорится в статье. Украинец пополнил список других лауреатов, попавших в опасность и оказавшихся в чрезвычайных жизненных обстоятельствах. В их числе - азербайджанская журналистка Хадиджи Исмаилова, арестованная после расследования коррупции в правительстве, и экономист Ильхам Тохти, которого в Китае бросили в тюрьму за выступления на тему уйгуров.
"Он был вынужден пожертвовать многообещающей карьерой в кинематографе из-за решения не молчать. Это ярчайшая иллюстрация нетерпимости к инакомыслию путинского режима", - заявила исполнительный директор организации Сюзанна Носсел.
По данным издания, 37 из 40 победителей конкурса "Свобода писать" получили свободу в течение полутора лет с момента награждения.
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В 2014 году Сенцов был задержан в Крыму и переправлен в СИЗО Москвы: ФСБ обвинила его в "подготовке терактов". В 2015-м суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сообщником Сенцова российские следователи сделали проукраинского активиста Александра Кольченко - ему дали 10 лет колонии строгого режима. В октябре 2016 года РФ отказала Украине в выдаче Сенцова, а вслед за ним - и Кольченко.
Все обвинения политзаключенные называют вздором. Правозащитные организации считают вердикт суда необоснованным и политически мотивированным.
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