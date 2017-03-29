Сенцов стал лауреатом премии "Свобода писать" от PEN-центра в США

Награда международной правозащитной организации PEN International присуждается узникам совести, оказавшимся в чрезвычайных жизненных обстоятельствах

Американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN International присудил украинскому политзаключенному-режиссеру Олегу Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит, которая вручается "узникам совести". Об этом пишет газета The Washington Post.

"Это честь, которая оказана с тяжелой иронией: PEN America только что присудила премию "Свобода писать" известному украинскому режиссеру и сценаристу Олегу Сенцову, который находится в заключении в России", - пишет издание.

Сенцов был откровенным критиком российской агрессии против Украины, говорится в статье. Украинец пополнил список других лауреатов, попавших в опасность и оказавшихся в чрезвычайных жизненных обстоятельствах. В их числе - азербайджанская журналистка Хадиджи Исмаилова, арестованная после расследования коррупции в правительстве, и экономист Ильхам Тохти, которого в Китае бросили в тюрьму за выступления на тему уйгуров.

"Он был вынужден пожертвовать многообещающей карьерой в кинематографе из-за решения не молчать. Это ярчайшая иллюстрация нетерпимости к инакомыслию путинского режима", - заявила исполнительный директор организации Сюзанна Носсел.

По данным издания, 37 из 40 победителей конкурса "Свобода писать" получили свободу в течение полутора лет с момента награждения.

Смотрите также: Режиссер из РФ при награждении напомнил Путину о Сенцове - видео

