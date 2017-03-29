МВД усилило охрану дипломатических учреждений

Правоохранители привлечены к охране объектов для пресечения возможных террористических угроз и противоправных действий возле диппредставительств

Министерство внутренних дел по поручению президента Петра Порошенко усилило охрану дипломатических учреждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во избежание провокаций антигосударственных сил, управляемых агрессором, Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов", - сказано в нем.

В воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине.

Правоохранители привлечены к охране объектов для предупреждения и пресечения возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка возле дипломатических представительств.

Организовано взаимодействие с территориальными управлениями полиции, штабами антитеррористического центра при региональных органах Службы безопасности Украины, местными органами исполнительной власти, воинскими частями и подразделениями Нацгвардии на случай обострения ситуации на охраняемых объектах.

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.

29 марта президент Порошенко осудил ночной обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке, поручив правоохранителям в срочном порядке принять меры для расследования инцидента и установления виновных.

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