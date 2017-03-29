В Минске договорились о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля

Также с 1 апреля запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ

Сегодня участники минского процесса договорились обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарка Олифер.

"Накануне пасхальных праздников трехсторонняя контактная группа поприветствовала решимость всех участников минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года", - написала Олифер.

Кроме того, по ее словам, с 1 апреля запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы.

Украинская сторона ещё раз обратила внимание на то, что последние действия РФ (признание на территории России документов, выданных в ОРДЛО; захват государственных и частных предприятий Украины, введение рубля на территории ОРЛО; псевдоуказ о границе ОРДО) являются грубыми нарушениями минских соглашений.

Олифер отметила, что это вынудило Украину ограничить перемещение грузов через линию соприкосновения.

"Очередные попытки Госдумы России внести изменения в законодательство РФ, направленные на дальнейшую легитимизацию квазигосударственных процессов в ОРДЛО, мы расцениваем как очередную попытку торпедирования Минского процесса", - написала Олифер.

Украина также настаивает на неукоснительном соблюдении украинского законодательства на территории ОРДЛО.

В гуманитарной подгруппе представители ОРДЛО в очередной раз отклонили предложение об участии в освобождении заложников Международного Комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО трое украинских военнослужащих получили ранения. Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются.

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