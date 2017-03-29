Хармс назвала "разочарованием" изменения в закон о декларировании

По мнению депутата Европарламента Ребекки Хармс, внесенные закон об электронном декларировании поправки должны быть пересмотрены

Депутат Европарламента Ребекка Хармс считает, что президент Украины не должен был подписывать изменения к е-декларированию, которыми подавать электронные декларации обязали антикоррупционных активистов. Об этом говорится в заявлении Хармс, передает Европейская правда.

"Решение президента не ветировать, а подписать поправки к закону об электронном декларировании - это огромное разочарование, - заявила Хармс.

По ее мнению, внесенные поправки должны быть пересмотрены. "Особая ориентация этих поправок на НПО, действующих в борьбе с коррупцией, смягчение правил прозрачности, это значительный шаг назад в процессе реформирования Украины", - добавила она.

"Недоверие в отношении гражданского общества, которое играет конструктивную и важную роль во всем процессе реформ, является вредным и контрпродуктивным для борьбы против коррупции и политического процесса в Украине", - добавила евродепутат.

27 марта президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона о предотвращении коррупции, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, а военные-контрактники и мобилизованные освобождаются от этой необходимости.

Вместе с тем, президент якобы согласился с необходимостью убрать из закона "нормы с контрагентами и широким кругом общественных декларантов".

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