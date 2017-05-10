Климкин: Россия сознательно загнала минский процесс в тупик
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.
"Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс, и она его просто переворачивает с ног на голову. Это уже всем понятно. Вместо того, чтобы понять, что нужно гарантировать хотя бы минимум безопасности. Поскольку без этого никакого доверия к действиям России нет", - подчеркнул Климкин.
По его словам, необходимо предпринять решительные шаги по освобождению политических заключенных и заложников.
Он напомнил, что разговаривал об этом с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.
"То есть сначала безопасность и то, что касается людей, а потом можно идти дальше", - сказал Климкин.
Читайте также: Климкин объяснил, почему переговоры в Минске стоят на месте
Относительно возможности введения миротворческой миссии ОБСЕ или ООН в оккупированный Донбасс Климкин заявил: "Мы об этом говорим очень длительное время. Россия это, по определению, блокирует. Нам прекрасно известно, что в какой-то момент, после того, как Россия все же выполнит хотя бы минимальные требования по безопасности, нужно начинать выводить оружие".
Климкин подчеркнул, что в ОРДЛО много оружия, начиная с танков и заканчивая легким оружием.
Глава МИД не исключает, кроме полицейской миссии будет обсуждаться вопрос об усилении ОБСЕ в Донбассе из-за давления со стороны пророссийских наемников.
Читайте большое интервью главы МИД Украины: "Третья мировая война уже началась"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07:00
-
вчера
18:58
-
вчера
18:05
-
вчера
17:15
-
вчера
17:51