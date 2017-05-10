Климкин: Россия сознательно загнала минский процесс в тупик

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что страна-агрессор РФ переворачивает минские соглашения с ног на голову

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс, и она его просто переворачивает с ног на голову. Это уже всем понятно. Вместо того, чтобы понять, что нужно гарантировать хотя бы минимум безопасности. Поскольку без этого никакого доверия к действиям России нет", - подчеркнул Климкин.

По его словам, необходимо предпринять решительные шаги по освобождению политических заключенных и заложников.

Он напомнил, что разговаривал об этом с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.

"То есть сначала безопасность и то, что касается людей, а потом можно идти дальше", - сказал Климкин.

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Относительно возможности введения миротворческой миссии ОБСЕ или ООН в оккупированный Донбасс Климкин заявил: "Мы об этом говорим очень длительное время. Россия это, по определению, блокирует. Нам прекрасно известно, что в какой-то момент, после того, как Россия все же выполнит хотя бы минимальные требования по безопасности, нужно начинать выводить оружие".

Климкин подчеркнул, что в ОРДЛО много оружия, начиная с танков и заканчивая легким оружием.

Глава МИД не исключает, кроме полицейской миссии будет обсуждаться вопрос об усилении ОБСЕ в Донбассе из-за давления со стороны пророссийских наемников.

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