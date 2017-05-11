Столкновения в Днепре: Вилкул получил статус свидетеля

Сопредседатель фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул, участвовавший 9 мая в шествии в городе, вызван на допрос в прокуратуру, сообщили в ГПУ

В рамках расследования дела о столкновениях в Днепре 9 мая на допрос в качестве свидетеля вызван сопредседатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Александр Вилкул, который участвовал в праздничном шествии в тот день в городе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



"Следователи прокуратуры Днепропетровской области в данный момент допрашивают народного депутата от Оппоблока Александра Вилкула в статусе свидетеля", - сообщила она.



Сарган добавила, что один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и предоставил "важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки". Также она сообщила, что в качестве свидетеля допрошен Иван Ступак - представитель партии Социалисты, участвовавшей в шествии.

"Сейчас проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков", - подытожила пресс-секретарь.



Читайте также: Аваков извинился за действия полиции в Днепре на День победы

9 мая 2017 года в Днепре во время празднования Дня победы произошли столкновения: титушки под прикрытием правоохранителей напали на ветеранов АТО. В результате инцидента травмы получили 14 человек. Полиция задержала до двух десятков лиц.

На следующий день, 10 мая, были уволены начальники управлений полиции Днепра и области. Также назначено служебное расследование по действиям некоторых силовиков, прикрывавших титушек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.