Польша: РФ не выполняет Минск, не о чем говорить - санкции нужны

Россия не сотрудничает и договоренности по Минску игнорирует, а потому здесь "не о чем и разговаривать", заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский

Вчера, 15 мая, во время встречи глав МИД стран Евросоюза в столице объединения министры сошлись на том, что санкции ЕС против государства-оккупанта России, истекающие в конце июля, следует сохранить в силе. Об этом по итогам визита в Брюссель заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский, пишет газета Rzeczpospolita.

"Мы беседовали на эту тему. Некоторые говорили, что тему (ослабления санкций, - ред.) не стоит вообще поднимать, так как минские соглашения не выполнены. Большинство высказавшихся на эту тему, безусловно, признают, что санкции нужно продлевать", - сказал он.

По словам Ващиковского, путинская Россия не собирается сотрудничать и не выполняет минские договоренности. "Так что здесь не о чем и разговаривать", - подытожил польский министр.

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15 мая 2017 года глава МИД Павел Климкин по результатам встречи с коллегами из стран ЕС сообщил, что все министры поддержали необходимость усиления давления на РФ. Также вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО должны занимать единую позицию в отношении России.

20 мая президент Петр Порошенко отправится в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, где, как предполагается, будет согласован план дальнейших действий Украины и союзников против российской агрессии.

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