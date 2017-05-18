Госдепартамент отреагировал на запрет в Украине российских сайтов

В Вашингтоне считают блокировку "нарушением конституционных принципов", но признают, что Россия разными способами хочет дестабилизировать Украину

Государственный департамент США считает, что решение о запрете в Украине российских соцсетей Одноклассники и ВКонтакте нарушает конституционный принцип свободы слова. Так решение украинских властей прокомментировали агентству Голосу Америки.



"Нет сомнения, что подконтрольные России масс-медиа пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, в том числе в Украине, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. (...) Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы так, чтобы это не подрывало конституционные принципы", - заявили в Госдепе.



Представитель ведомства не ответил, была ли предварительная коммуникация США и Украины по запрету. Но он отметил, что США "постоянно вовлечены" в дискуссии с Украиной о важности свободы слова.

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники.

Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам.



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