Макрон: Без диалога не будет прогресса по украинскому вопросу

Президент Франции рассказал об обсуждении с Путиным Украины и Сирии

Без открытого и искреннего диалога прогресса по украинскому и сирийскому вопросу не будет. Об этом сообщил у себя в Facebook президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже с главой РФ Владимиром Путиным.

"Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я в полном объеме сказал все, что думал президенту Путину. Нас разделяют разногласия. Мы видим, как разрабатывать совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет никакого прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу", - рассказал Макрон.

Как сообщалось ранее, 30 мая в Германии состоится встреча в нормандском формате заместителей министров иностранных дел нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация).

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