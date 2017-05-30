В Берлине начались переговоры в нормандском формате

Представители внешнеполитических ведомств четырех стран вместе с комиссаром от ОБСЕ обсуждают минский процесс в целом и войну в Донбассе в частности

В столице Германии началась встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ). Об этом у себя в Twitter сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

"На вилле Борзиг в Берлине стартовали переговоры в нормандском формате на уровне вице-министров", - написал он.

По информации посла, официальный Киев откомандировал на встречу первого заместителя главы МИД Вадима Пристайко, который перед этим провел переговоры с госсекретарем МИД ФРГ Маркусом Эдерером.





Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для достижения политического решения нынешнего конфликта в Донбассе надо как можно скорее провести новый раунд переговоров на высшем уровне. Речь идет о переговорах в так называемом "нормандском формате" с участием канцлера Германии и глав государств Франции, России и Украины.

Читайте также: Макрон: Мы намерены провести переговоры в нормандском формате

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.