Украинцы бьют рекорды в получении загранпаспортов - 20 тыс в день

Ежедневно десятки тысяч украинцев получают новые биометрические паспорта. Ажиотаж связан с получением Украиной безвизового режима со странами ЕС

Государственная миграционная служба установила рекорд выдачи украинцам биометрических паспортов для выезда за границу - 20,5 тысяч в день. Такую цифру сегодня, 30 мая, на брифинге озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков.



"Сейчас миграционная служба работает с гигантской нагрузкой. Каждый день мы ставим рекорд по выдаче биометрических паспортов. 20,5 тысяч в день - это последний обновленный рекорд. Это гигантская административная работа, и ее не так просто сделать", - сказал он.



Аваков также выразил уверенность, что вскоре такой же популярностью в Украине будут пользоваться внутренние паспорта в виде ID-карты. Глава МВД напомнил, что с этими документами, без загранпаспортов украинцы уже могут посещать Турцию.

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24 мая 2017 года сообщалось, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий займется вопросом обеспечения биометрическими паспортами жителей захваченных боевиками районов Донбасса.



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