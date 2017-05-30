НАБУ не отпустило Насирова в США

Это уже второе обращение Насирова. Первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве

Детективы НАБУ отказали отстраненному главе ГФС Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины. Такое решение было принято сегодня, 30 мая, по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого, сообщает пресс-служба НАБУ.



В бюро отметили, что это уже второе обращение Насирова. Первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в США для "прохождения лечения".

В ведомстве пояснили, что в случае выезда за границу "гарантировать возврат подозреваемого в Украину не может ничего, кроме его правосознания". Кроме этого, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции.

2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

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