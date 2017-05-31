Франция требует гарантий для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе - МИД

Вчерашняя встреча в нормандском формате "позволила оценить ситуацию на местах, которая остается крайне тревожной", заявили в Париже

Франция "крайне обеспокоена" ситуацией в зоне боевых действий в Донбассе и требует гарантий для международных наблюдателей в регионе, чтобы те могли полностью выполнить свою миссию. Об этом в среду, 31 мая, на брифинге заявил спикер французского МИД Ромен Надаль, сообщает Reuters.



По его словам, вчерашняя встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки в Берлине "позволила оценить ситуацию на местах, которая остается крайне тревожной".



"Необходимы гарантии, которые позволят Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ реализовывать свои полномочия в наилучших условиях", - отметил Надаль.

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Он добавил, что Франция и Германия на встрече в нормандском формате 30 мая отметили "риск ухудшения экономической, экологической и гуманитарной ситуации" в Донбассе.



Ранее сегодня, 31 мая, сообщалось, что на блокпосте на западной окраине временно оккупированного Дебальцево боевики задержали патруль ОБСЕ.



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