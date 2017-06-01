Грицак: В офисах Яндекса нашли много интересного, связанного с РФ
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что во время обысков в офисах Яндекс.Украина силовики нашли много интересного, что связано со страной-агрессором Россией. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.
"К сожалению, я не имею права разглашать данные досудебного расследования… Но мы там нашли много чего интересно, и поверьте, это интересное связано с Россией", - подчеркнул глава СБУ.
Относительно блокировки российских соцсетей Грицак отметил, что провайдеры РФ пользуются блокировкой и ищут способы, как обойти запрет.
"Думаю, говорить рано (о результатах запрета, - ред.), поскольку сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями и даже не потому, что российские спецслужбы собирают о них данные", - подчеркнул Грицак.
По его словам, в результате этих действий российская экономика и бизнес несет значительные убытки. "Пусть лучше западный бизнес получит какую-то прибыль", - отметил глава СБУ.
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29 мая СБУ проводила обыск в киевском и одесском офисах Яндекс.Украина.
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