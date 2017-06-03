На взятке задержан начальник отдела межрегиональной таможни

Прокуратура Львовского гарнизона и сотрудники Нацполиции задержали начальника отдела межрегиональной таможни

Военная прокуратура Львовского гарнизона и сотрудники Нацполиции задержали начальника отдела межрегиональной таможни. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.



"Сегодня военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками управления защиты экономики Нацполиции, в рамках контроля по ч. 3 ст. 368 УК, задержала начальника отдела межрегиональной таможни ГФС Украины во время получения очередного месячного сбора неправомерной выгоды от должностных лиц Львовской таможни в размере $60,52 тыс. и 10 тыс. грн", - написал он.









Фото: facebook.com/llutsenkoYuri



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