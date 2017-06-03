USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

На взятке задержан начальник отдела межрегиональной таможни

03.06.2017 12:22
Прокуратура Львовского гарнизона и сотрудники Нацполиции задержали начальника отдела межрегиональной таможни
На взятке задержан начальник отдела межрегиональной таможни
Юрий Луценко

Военная прокуратура Львовского гарнизона и сотрудники Нацполиции задержали начальника отдела межрегиональной таможни. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Сегодня военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками управления защиты экономики Нацполиции, в рамках контроля по ч. 3 ст. 368 УК, задержала начальника отдела межрегиональной таможни ГФС Украины во время получения очередного месячного сбора неправомерной выгоды от должностных лиц Львовской таможни в размере $60,52 тыс. и 10 тыс. грн", - написал он.

customs1.jpg

customs2.jpg
Фото: facebook.com/llutsenkoYuri

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 