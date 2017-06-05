Окуева: Киллер проходил подготовку в ФСБ или ГРУ

Жена Адама Осмаева сообщила, что на нее и мужа покушался опытный киллер и что они знали о готовящемся нападении

Киллера, который совершил нападение на бывших бойцов добровольческого батальона Киев-2 Амину Окуева и ее мужа Адама Осмаева, готовили в Федеральной службе безопасности или Главном разведывательном управлении Российской Федерации. Об этом сообщила Окуева в интервью ТСН.



"Это опытный киллер, который много лет занимался и много заданий выполнил, очень много информации. Судя по тому, как он общался, его психологическая подготовка, очень искусно симулировал европейский акцент, все время разговаривал с европейским акцентом, он готовился не на кадыровском дворе, его ФСБ готовила или ГРУ, более серьезные конторы", - рассказала она.



Окуева сообщила также, что они с мужем знали о готовящемся покушении.



"У нас была достоверная информация, что заказ на нас не в одно место, а во множество мест рассылается. Из Чечни доброжелатели с риском для себя сообщали, что поступала информация от наших спецслужб и СБУ и внешней разведки, что именно российские спецслужбы тоже эти задачи ставят и планируют выполнить. Но это разные направления. Кадыров никогда не сделает ничего по своей воле", - сказала она.



Вчера Национальная полиция сообщила, что взяла Осмаева и Окуеву под усиленную охрану.

Нападение на них произошло 1 июня на столичном Подоле.

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