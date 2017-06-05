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В Китае произошел взрыв на нефтехимическом заводе: 8 погибших

05.06.2017 21:20
Полиция расследует причины взрыва. Владелец компании, которая владеет предприятием, задержан
В Китае произошел взрыв на нефтехимическом заводе: 8 погибших
Фото: Синьхуа

На востоке Китая произошел взрыв на предприятии нефтехимической компании. Об этом сообщает Синьхуа.

Погибли восемь человек.

Еще девять пострадали в результате взрыва цистерны со сжиженным газом. 

Полиция задержала владельца компании. 

Для ликвидирования пожара задействовали больше 900 пожарных и 170 пожарных машин. Из близлежащих сел эвакуировали людей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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