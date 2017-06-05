В Китае произошел взрыв на нефтехимическом заводе: 8 погибших
05.06.2017 21:20
Полиция расследует причины взрыва. Владелец компании, которая владеет предприятием, задержан
Фото: Синьхуа
На востоке Китая произошел взрыв на предприятии нефтехимической компании. Об этом сообщает Синьхуа.
Погибли восемь человек.
Еще девять пострадали в результате взрыва цистерны со сжиженным газом.
Полиция задержала владельца компании.
Для ликвидирования пожара задействовали больше 900 пожарных и 170 пожарных машин. Из близлежащих сел эвакуировали людей.
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