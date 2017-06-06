СБУ открыла производство о финансировании мэрией Одессы церкви МП
СБУ открыла уголовное производство относительно финансирования Одесским горсоветом церкви Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает народный депутат Виталий Куприй у себя в Facebook.
"Только что получил от главы СБУ Василия Грицака письмо, в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему заявлению по ст. 110-2 УК Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - отметил Куприй.
По его словам, депутат Одесского горсовета Анна Позднякова еще в прошлом году выявила факт скрытого финансирования московской церкви на сумму 2,2 млн грн в год, которое якобы идет на содержание памятника архитектуры - Спасо-Преображенского собора УПЦ МП.
"Депутат заявила, что такое отношение к церкви Московского патриархата вносит раздор в конфессиональную среду, и вообще не ясно, на каких основаниях горсовет может финансировать учреждение, которое не является коммунальным", - отметил народный депутат.
Он добавил, что к сепаратизму причастен и митрополит Одесский Агафангел.
Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy
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