СБУ открыла производство о финансировании мэрией Одессы церкви МП

Украинской православной церкви Московского патриархата выделили из городского бюджета 2,2 млн грн в год

СБУ открыла уголовное производство относительно финансирования Одесским горсоветом церкви Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает народный депутат Виталий Куприй у себя в Facebook.

"Только что получил от главы СБУ Василия Грицака письмо, в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему заявлению по ст. 110-2 УК Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - отметил Куприй.

По его словам, депутат Одесского горсовета Анна Позднякова еще в прошлом году выявила факт скрытого финансирования московской церкви на сумму 2,2 млн грн в год, которое якобы идет на содержание памятника архитектуры - Спасо-Преображенского собора УПЦ МП.

"Депутат заявила, что такое отношение к церкви Московского патриархата вносит раздор в конфессиональную среду, и вообще не ясно, на каких основаниях горсовет может финансировать учреждение, которое не является коммунальным", - отметил народный депутат.

Он добавил, что к сепаратизму причастен и митрополит Одесский Агафангел.





Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy

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