БПП: контракт Тимошенко нужно проверить по факту госизмены
Лидер фракции Партии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что контракт на поставку российского природного газа в 2009 году является изменой национальным интересам страны, "которая чуть не уничтожила страну". Об этом сообщает пресс-служба БПП.
В БПП хотят, чтобы Национальное антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура проверили контракт на поставку российского природного газа в 2009 году.
Герасимов также призвал комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года.
"Не нужно искать какой-либо политической мотивации или политической составляющей. Есть решение независимого международного суда с безупречной репутацией, который четко установил: контракт 2009 года, принцип "бери или плати" были грабительскими для Украины. Первая война, которую объявил Путин Украине, была газовая война и газовый контракт был ударом в спину", - отметил Герасимов.
31 мая 2017 года Нафтогаз получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против Газпрома. Суд удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Требования Газпрома по условию "бери или плати" были полностью отклонены.
НАК Нафтогаз Украины подал в арбитраж иск против Газпрома по контракту на поставку газа в июне 2014 года. Взаимные Требования сторон (по состоянию на 29 мая 2017 года) в арбитраже по спору относительно контракта на поставку газа составляют $65,1 млрд.
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