БПП: контракт Тимошенко нужно проверить по факту госизмены

В Блоке Петра Порошенко также считают, что Антикоррупционный комитет должен рассмотреть вопрос коррупционной составляющей газового контракта 2009 года

Лидер фракции Партии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что контракт на поставку российского природного газа в 2009 году является изменой национальным интересам страны, "которая чуть не уничтожила страну". Об этом сообщает пресс-служба БПП.

В БПП хотят, чтобы Национальное антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура проверили контракт на поставку российского природного газа в 2009 году.

Герасимов также призвал комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года.

"Не нужно искать какой-либо политической мотивации или политической составляющей. Есть решение независимого международного суда с безупречной репутацией, который четко установил: контракт 2009 года, принцип "бери или плати" были грабительскими для Украины. Первая война, которую объявил Путин Украине, была газовая война и газовый контракт был ударом в спину", - отметил Герасимов.

31 мая 2017 года Нафтогаз получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против Газпрома. Суд удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Требования Газпрома по условию "бери или плати" были полностью отклонены.



НАК Нафтогаз Украины подал в арбитраж иск против Газпрома по контракту на поставку газа в июне 2014 года. Взаимные Требования сторон (по состоянию на 29 мая 2017 года) в арбитраже по спору относительно контракта на поставку газа составляют $65,1 млрд.

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