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БПП: контракт Тимошенко нужно проверить по факту госизмены

06.06.2017 11:14
В Блоке Петра Порошенко также считают, что Антикоррупционный комитет должен рассмотреть вопрос коррупционной составляющей газового контракта 2009 года
БПП: контракт Тимошенко нужно проверить по факту госизмены
Фото: facebook.com/pg/BlokPetraPoroshenka

Лидер фракции Партии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что контракт на поставку российского природного газа в 2009 году является изменой национальным интересам страны, "которая чуть не уничтожила страну". Об этом сообщает пресс-служба БПП.

В БПП хотят, чтобы Национальное антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура проверили контракт на поставку российского природного газа в 2009 году.

Герасимов также призвал комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года.

"Не нужно искать какой-либо политической мотивации или политической составляющей. Есть решение независимого международного суда с безупречной репутацией, который четко установил: контракт 2009 года, принцип "бери или плати" были грабительскими для Украины. Первая война, которую объявил Путин Украине, была газовая война и газовый контракт был ударом в спину", - отметил Герасимов.

31 мая 2017 года Нафтогаз получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против Газпрома. Суд удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Требования Газпрома по условию "бери или плати" были полностью отклонены.

НАК Нафтогаз Украины подал в арбитраж иск против Газпрома по контракту на поставку газа в июне 2014 года. Взаимные Требования сторон (по состоянию на 29 мая 2017 года) в арбитраже по спору относительно контракта на поставку газа составляют $65,1 млрд.

Читайте также: Нафтогаз VS Газпром. Что означает решение арбитража в Стокгольме

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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