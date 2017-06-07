По мнению Павла Климкина, этого недостаточно, но это очень важный первоначальный шаг для усиления миссии

ОБСЕ увеличивает миссию на Донбассе с 700 до тысячи человек. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы увеличиваем миссию с 700 до тысячи человек", - сказал он.

Также Курц сообщил, что в ОБСЕ планируют обеспечить наблюдателей новыми техническими средствами контроля, в том числе позволяющими наблюдать ночью.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что этого недостаточно, но это очень важный первоначальный шаг для усиления миссии.

Сегодня миссия не может круглосуточно присутствовать в тех районах, где она должна быть. Прежде всего, вдоль линии соприкосновения и там, где концентрируется российские регулярные войска и наемники", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что мандат миссии включает всю территорию Украины, в том числе неконтролируемый участок границы с Россией.

"У миссии должны быть ресурсы, чтобы именно сейчас проводить верификацию этого неконтролируемого участка. Иначе у нас будут постоянные поступления российских регулярных войск, оружия и наемников", - пояснил министр.

Ранее сегодня сообщалось, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал грузовики боевиков.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала передвижение более 70 грузовиков боевиков

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.