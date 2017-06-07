РФ блокирует дискуссию о полицейской миссии в Донбассе - Климкин

Глава МИД отметил, что без решения вопроса вооруженной полицейской миссии начать подготовку к выборам в ОРДЛО невозможно

Государство-агрессор Россия блокирует обсуждение вопроса полицейской миссии в Донбассе, без решения которого невозможно начать подготовку к выборам в ОРДЛО. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Пока Россия блокирует обсуждение этого вопроса на венской площадке ОБСЕ. Мы все прекрасно понимаем, что без этого элемента (вооруженной миссии - ред.) начать эффективный переходный процесс невозможно. Мы прилагаем усилия, чтобы начать обсуждение этого вопроса. Полицейская миссия - это вопрос, который должен быть согласован. Должен быть мандат, который позволит нам готовиться к будущим выборам", - сказал он.

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Климкин также подчеркнул, что присутствие полицейской миссии необходимо для контроля за разоружением нелегальных группировок в Донбассе и последующего контроля за оружием.

Ранее сегодня, 7 июня, сообщалось, что численность миссии ОБСЕ в Донбассе будет увеличена с 700 до 1000 человек.



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