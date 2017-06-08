Мэру Энергодара объявили о подозрении на заседании горсовета

Во время заседания городского совета прокуратура Энергодара объявила мэру города подозрение в злоупотреблении служебным положением

Прямо во время заседания городского совета сотрудник прокуратуры объявил о подозрении мэру Энергодара Павлу Музыке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Музыка подозревается в незаконном увольнении одного из сотрудником коммунального предприятия и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщается, подозрение вручалось во время заседания горсовета с целью избежать срыва следственных действий подозреваемым или его соратниками.

Также в ведомстве подчеркивают, что это уголовное производство находится на личном контроле прокурора Запорожской области Валерии Романовой.

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