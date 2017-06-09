Онищенко исключили из состава депутатской группы Воля народа

Спикер Рады Андрей Парубий также сообщил о выходе из состава группы Воля народа депутата Сергея Мельничука

Беглый нардеп Александр Онищенко исключен из состава депутатской группы Воля народа. Такое заявление зачитал спикер Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании парламента, передает корреспондент LIGA.net.

"Ко мне обратилась группа Воля народа. Они просят исключить депутата из состава группы. Я требовал, чтобы он прибыл непосредственно, по этому вопросу. Но, поскольку группа обратилась, я зачитаю заявление: "В соответствии с частью 3 статьи 60 закона о регламенте, сообщаю о выходе из состава депутатской группы Воля народа народного депутата Александра Онищенко", - сказал он.

Парубий также сообщил о выходе из состава группы Воля народа депутата Сергея Мельничука.

3 мая международная организация уголовной полиции - Интерпол - отказалась объявлять в розыск Онищенко.

24 апреля Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что обнародованные в качестве компромата аудиозаписи Онищенко были сделаны после основных арестов по газовому делу, в котором он проходит как главный фигурант, а не до начала расследования.

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