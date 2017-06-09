Геращенко о визовом режиме с РФ: Нужны биометрические паспорта

Биометрический паспорт - это дополнительная проверка граждан РФ, а потому, в случае введения визового режима, эта мера необходима, считает Геращенко

В случае введения визового режима с Россией, очень важно также ввести режим биометрических паспортов для граждан РФ. Об этом заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в эфире телеканала 112.

"Биометрический паспорт - это дополнительная проверка, кто это въезжает, кто за человек, есть ли он в какой-то базе данных. Думаю, что позиция по биометрическим паспортам является на сегодня мудрой с точки зрения нашей безопасности", - сказала она.

Геращенко также отметила, что безопасность границ важна не только для Украины, но и для Европейского Союза.

"Мы должны быть так же ответственным партнером для ЕС, с точки зрения, чтобы не создавать миграционные риски и в этом контексте важная реформа, которую Украина провела в нашем законодательстве и в наших документах. Мы теперь имеем ID-карты и биометрические паспорта", - отметила она.

Ранее сегодня представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что затраты на возможное введение визового режима между Украиной и путинской Россией могут достигнуть двух миллиардов гривень.

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