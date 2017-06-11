Могерини: Украина провела реформы, а мы выполнили свое обещание

Вступление в силу безвизового режима между Украиной и Европой является выгодным решением для обеих сторон, отметила Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поздравила украинцев со вступлением в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении на странице Еврокомиссии в Twitter.

"Сегодня мы сняли барьер между украинцами и гражданами стран ЕС. Больше не нужны визы для краткосрочных поездок между нашими странами. Мы сделали это вместе", - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что решение об упразднении визового режима - это win-win для обеих сторон, поскольку создает новые возможности для граждан и правительств, укрепляет экономику и безопасность.



Могерини напомнила также, что Украина провела реформы, требуемые для отмены виз, а Евросоюз со своей стороны выполнил данное обещание.



Со вступлением в силу безвизового режима граждан Украины поздравил также глава Евросовета Дональд Туск.



Сегодня ночью, 11 июня, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.



По данным консульской службы МИДа, в первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли сотни граждан Украины - обладателей биометрических паспортов. Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границ стран ЕС по биометрическим паспортам.

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