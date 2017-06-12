Климкин объяснил, как проконтролировать поток россиян на границе

Глава МИД отметил, что визы для россиян можно было бы ввести давно, но возникает вопрос жителей Крыма

Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину. Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Визы на самом деле отживают, они отходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен - вот вы ездите в разные страны, а потом заходите в Интернет и говорите: я через пять дней уезжаю - вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину. Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", - считает министр.

Он добавил, что после политического решения о создании системы на ее разработку необходимо потратить несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что главное сохранять контроль на границе. Также он отметил, что визы для россиян можно было бы ввести уже давно, но возникает вопрос жителей Крыма, которых оккупационная власть может заставить "делать визу собственной страны".

В то же время россияне могут воспользоваться визовым режимом, чтобы давить на крымчан для смены гражданства.

"Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не навредило украинцам", - подытожил глава МИД.

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В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.

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