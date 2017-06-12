Военно-политические эксперты США собирали данные в Широкино: фото
12.06.2017 13:06
Американские эксперты собрали информацию о положении дел во фронтовом Приазовье, чтобы предоставить рекомендации военно-политическому руководству США
Фото: пресс-служба Минобороны
Приморский участок фронта в Донбассе посетила делегация руководителей ведущих аналитических и политологических центров США, встретившись с представителями командования сил АТО на этом направлении, а также бойцами украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По словам специалистов из США, визит в зону АТО дал возможность "подробнее и глубже понять все обстоятельства и последствия военной агрессии против Украины", а также получить данные для рекомендаций в Белый дом и Пентагон.
Делегация посетила разрушенный фронтовой поселок Широкино и поселок Сартана, инфраструктура которого пострадала от недавнего артобстрела со стороны боевиков.
Американские военно-политические эксперты обсудили с военнослужащими вопросы региональной безопасности, материально-технического обеспечения, а также увидели последствия огневых провокаций со стороны российско-террористических войск.
"Особое внимание гости обратили на использование во время проведения АТО современных технических средств разведки, в том числе и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минобороны
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