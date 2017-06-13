Украинский военный летчик получил 12 лет за госизмену

Военный летчик раскрыл государственную тайну российской стороне и пытался направить самолет к границе с Россией

Украинский летчик приговорен к 12 годам лишения свободы за раскрытие РФ государственной тайны о полете самолета-разведчика Су-24МР, что позволило стране-агрессору препятствовать выполнению задания. Об этом сообщила Военная прокуратура западного региона.

В 2016 году военного осудили на 11 лет тюрьмы, но "по процессуальным основаниям приговор не вступил в законную силу". Хмельницкий областной суд пересмотрел свое решение и за государственную измену обвиняемый будет отбывать наказание.

Пилот в звании майора предоставил российской стороне схему полета разведывательного самолета. После чего военный при выполнении задания 8 сентября 2014 года уклонился от курса и пытался направить самолет к границе с Россией в Донбассе. Об изменении курса он также сообщил агрессору. Сбившись с намеченного курса, самолет совершил вынужденную посадку в Миргороде. Впоследствии майор был отстранен от службы и вскоре задержан.

Как сообщалось ранее, под Черниговом взят под стражу торговавший оружием бывший военный.

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