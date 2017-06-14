МИД: Госдеп ищет замену Нуланд для переговоров по Донбассу

По словам первого замглавы МИД Пристайко, госдеп подбирает человека, который мог бы заменить Нуланд на переговорах по ситуации на востоке Украины

Украина намерена обсудить с Соединенными Штатами Америки возможность более активного привлечения к переговорам по Донбассу. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает УНИАН.

Пристайко напомнил, что во времена администрации Барака Обамы происходили встречи на то время помощника секретаря Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктории Нуландс советником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, на которых обсуждалась ситуация в Украине.

"Вы помните, был формат Нуланд-Сурков? Были переговоры в "женевском формате", где они были без Нуланд и Суркова. Есть информация о том, что государственный департамент подбирает человека, который мог бы заменить Нуланд на этом треке. Опять же, не обязательно это должно быть повторение Нуланд-Сурков. Это может быть другой формат, который мы тоже в ближайшее время обсудим с нашими американскими коллегами", - отметил Пристайко.

2 июня посол США в Украине Мари Йованович заявила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу.

По данным The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Автор статьи, ссылаясь на двух американских чиновников, отмечает, что в марте Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что кризис в Украине - это ответственность Европы, а США не будут активно участвовать в его урегулировании. Однако, как утверждают источники, через два месяца администрация Трампа решила изменить курс, и планирует снова серьезно взяться за вопросы, касающиеся Украины. В этой связи для Тиллерсона вопрос Украины может стать началом реализации сорванного плана для улучшения американско-российских отношений.

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В то же время отмечается, что идея Тиллерсона находится все еще на начальной стадии. Эта идея заключается в перезапуске мирных переговоров, в которых в прошлом году принимала участие администрация тогдашнего президента Обамы, в надежде, что новые обстоятельства и лица смогут обеспечить лучший результат.

Также сказано, что Тиллерсон планирует назначить специального посланника в Госдепартаменте, ответственного за новые усилия в вопросах, касающихся Украины.

24 мая государственный секретарь США подтвердил позицию его страны и остальных членов G7, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины.

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