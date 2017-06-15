Экологическая катастрофа в Донбассе затронет и Россию - Геращенко

Вице-спикер парламента отметила, что возможная техногенная катастрофа в Донбассе затронет и территорию России

В Донбассе из-за российской агрессии есть серьезный риск экологической катастрофы. Об этом сказала вице-спикер парламента Ирина Геращенко в эфире 5 канала.



Если техногенная экологическая катастрофа произойдет, то она затронет и Россию, отметила Геращенко.



"Начиная от затопленных шахт на оккупированной территории - в некоторых из них при граничном уровне воды 164 метра, уже вода достигла 163 метра - и Российская Федерация должна была бы подумать, что если там произойдет экологическая и техногенная катастрофа, то она достигнет и территории Российской Федерации через подземные воды", - рассказала вице-спикер.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш говорил, что вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.



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