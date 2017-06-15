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Экологическая катастрофа в Донбассе затронет и Россию - Геращенко

15.06.2017 03:47
Вице-спикер парламента отметила, что возможная техногенная катастрофа в Донбассе затронет и территорию России
Экологическая катастрофа в Донбассе затронет и Россию - Геращенко
Ирина Геращенко

В Донбассе из-за российской агрессии есть серьезный риск экологической катастрофы. Об этом сказала вице-спикер парламента Ирина Геращенко в эфире 5 канала.

Если техногенная экологическая катастрофа произойдет, то она затронет и Россию, отметила Геращенко. 

"Начиная от затопленных шахт на оккупированной территории - в некоторых из них при граничном уровне воды 164 метра, уже вода достигла 163 метра - и Российская Федерация должна была бы подумать, что если там произойдет экологическая и техногенная катастрофа, то она достигнет и территории Российской Федерации через подземные воды", - рассказала вице-спикер. 

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш говорил, что вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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