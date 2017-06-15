Корчак: Данные деклараций может использовать иностранная разведка

Глава НАПК заявила, что вопрос открытости э-деклараций "находится в плоскости интересов национальной безопасности"

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак считает, что открытые данные электронных деклараций украинских чиновников может использовать иностранная разведка. Так она в своем Facebook аргументировала необходимость закрытия публичного доступа к декларациям госслужащих некоторых категорий.



"Этот вопрос непосредственно не касается предотвращения коррупции. Он находится в плоскости интересов национальной безопасности и тесно связан с защитой жизни, здоровья, имущества лиц (членов их семей), обеспечивающих безопасность и территориальную целостность Украины. Ведь публичная часть реестра э-деклараций, собственно, является открытым источником разведывательной информации для спецслужб иностранных государств (OSINT)", - заявила Корчак.



По ее словам, Украина как страна, находящаяся в состоянии гибридной войны, должна принимать "достаточное количество мер, направленных на защиту важной информации, находящейся в публичном доступе".



При этом Корчак подчеркнула, что декларации, которые в случае принятия соответствующего закона будут изъяты из публичного доступа, все равно будут подлежать полной проверке.

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Глава НАПК также предложила привлечь к разработке законопроекта об ограничении доступа к декларациям комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Ранее сегодня, 15 июня, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что необходимость закрытия для публичного доступа э-деклараций военных прокуроров и сотрудников ряда других госорганов продиктована тем, что против них на временно оккупированных территориях "открыты дела" и есть опасность давления со стороны боевиков.



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