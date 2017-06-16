Суд приступит к рассмотрению дела Януковича по существу 26 июня

Оболонский суд Киева определил дату первого судебного заседания по делу против экс-диктатора по существу

Оболонский райсуд Киева назначил на 26 июня 2017 года первое судебное заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича по существу. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"Решение Оболонского райсуда: назначить судебное разбирательство по делу о госизмене экс-президента Януковича по существу в открытом судебном заседании 26 июня 2017 в 10:00", - сообщила она.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил уведомление Януковичу о подозрении в государственной измене. 15 декабря Печерский суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.

20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

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